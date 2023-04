Αλεξέι Ναβάλνι: Πάσχει από μυστηριώδη ασθένεια - «Τον δηλητηριάζουν σιγά-σιγά»

Ο Αλεξέι Ναβάλνι, ο πιο επιφανής πολιτικός της ρωσικής αντιπολίτευσης, παλεύει με μια μυστηριώδη ασθένεια στη φυλακή, η οποία θα μπορούσε να προκαλείται από κάποιο δηλητήριο βραδείας δράσης, δήλωσε η εκπρόσωπός του.

Όπως ενημέρωσε, έχει χάσει 8 κιλά σε δύο εβδομάδες και το βράδυ της περασμένης Παρασκευής προς Σάββατο κάλεσαν ασθενοφόρο για να τον παραλάβει από τη φυλακή υψίστης ασφαλείας όπου κρατείται.

Η Κίρα Γιάρμις, η εκπρόσωπός του, σημείωσε πως βίωνε έντονους στομαχικούς πόνους, για τους οποίους - μέχρι και τώρα - οι γιατροί του σωφρονιστικού ιδρύματος τού χορηγούσαν φάρμακα και του έκαναν ενέσεις, που, όμως, αρνήθηκαν να προσδιορίσουν.

«Δεν αποκλείουμε ότι, αυτή τη φορά, ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάζεται σιγά σιγά, τον δολοφονούν σταδιακά ώστε να μην τραβήξει τόση προσοχή» είπε η ίδια, σε ανάρτησή της στο Twitter

2/4 When Alexey asks what he is ill with, the prison doctor mockingly answers that it is "just spring and everyone has exacerbations".



We do not rule out that all this time in prison he could have been poisoned with something to make his health deteriorate slowly but steadily.