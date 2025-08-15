Φωτιά: Σε ύφεση στην Αχαΐα - Χωρίς ενεργό μέτωπο η Χίος

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Αχαΐα.

Μετά την αναζωπύρωση που σημειώθηκε εχθές το βράδυ στην περιοχή Μπάλας, οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή δύο ατόμων έπειτα από μαρτυρίες για τις κινήσεις τους στην περιοχή νωρίτερα.

Σήμερα, για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, επιχειρούν εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής, δίνοντας μάχη με τυχόν αναζωπυρώσεις. Την ίδια στιγμή υπάρχει πρόβλημα με την ύδρευση στην περιοχή, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Φωτιά στη Χίο: Χωρίς ενεργό μέτωπο

Πολύ καλύτερη είναι η εικόνα και από τη φωτιά της Χίου, καθώς σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην περιοχή Κεφάλα τα πυροσβεστικά ελικόπτερα επεμβαίνουν όπου υπάρχουν ακόμα καπνοί ή μικροεστίες, με στόχο την πλήρη κατάσβεση και της τελευταίας φλόγας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο φαράγγι Χαός, δυτικά του χωριού Καμπιά, τρία ελικόπτερα και πεζοπόρα τμήματα επιχειρούν για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς και για να αποφευχθούν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Σύμμαχός τους, η πολύ χαμηλή ένταση των ανέμων. Σποραδικές ρίψεις πραγματοποιούν και αεροσκάφη Canadair στην περιοχή της Παναγιάς Παγούσαινας.

Η φωτιά επίσης έχει σβήσει στην περιοχή Παναγιάς Δέσποινας, ενώ συνεχείς είναι οι περιπολίες για τυχόν αναζοπυρώσεις στην περιοχή από το χωριό Κηπουριές μέχρι Σπαρτούντα.