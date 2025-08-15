Ο οίκος μόδας LuisaViaRoma σε κρίση: Κατέθεσε αίτημα προστασίας από πιστωτές

Η LuisaViaRoma, ιστορικός ιταλικός οίκος μόδας που εξελίχθηκε σε κορυφαίο ηλεκτρονικό κατάστημα υψηλής ραπτικής, ζήτησε δικαστική προστασία από τους πιστωτές της, μπαίνοντας επίσημα σε διαδικασία οικονομικής αναδιάρθρωσης.

Στην επιστολή που έστειλε η εταιρεία στους προμηθευτές της, αναφέρεται ότι η διαδικασία προβλέπεται από την ιταλική νομοθεσία για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και θέλουν να «παγώσουν» δικαστικές διεκδικήσεις, αντίστοιχα με το Chapter 11 στις ΗΠΑ. Ανάμεσα στους προμηθευτές που έχουν ήδη κινηθεί νομικά για οφειλές βρίσκονται οι Gianvito Rossi και Moschino Kids.

Η κρίση δεν ήρθε ξαφνικά. Τον Ιούλιο η LuisaViaRoma έκλεισε τα γραφεία της στο Μιλάνο, τα οποία είχε εγκαινιάσει μόλις τον Απρίλιο του 2024, και ανακοίνωσε την αναστολή του προγράμματος συνεργατών από τις 31 Ιουλίου. Σε ενημέρωση προς τους συνεργάτες, η διοίκηση χαρακτήρισε την απόφαση μέρος «στρατηγικής αναδιοργάνωσης» με στόχο τη μελλοντική ανάπτυξη, διαβεβαιώνοντας ότι οι αλλαγές «σύντομα θα αποτυπωθούν στην εμπειρία και την προσφορά προς τους πελάτες».

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1929 στη Φλωρεντία από την οικογένεια Πανκονέζι, υπήρξε από τις πρώτες που επένδυσαν σοβαρά στο ηλεκτρονικό εμπόριο πολυτελείας στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το 2021 εξασφάλισε επένδυση 130 εκατ. ευρώ από το επενδυτικό fund Style Capital, με τον Αντρέα Πανκονέζι να παραμένει πρόεδρος και βασικός μέτοχος.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί στο Δικαστήριο της Φλωρεντίας στις 27 Αυγούστου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Louis Vuitton: Το νέο Art Deco κτίριο στη Νέα Υόρκη μαγνητίζει τα βλέμματα με καφέ και σοκολάτα υψηλής ποιότητας