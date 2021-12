Ένα ακυκλοφόρητο demo της Γουίτνεϊ Χιούστον που ηχογραφήθηκε όταν ήταν 17 ετών πωλήθηκε για 1 εκατομμύριο δολάρια σε δημοπρασία NFT.

Ο νικητής πλειοδότης θα έχει πλέον πρόσβαση στο πλήρες demo, το οποίο παρείχε η OneOfVault, μαζί με ένα ψηφιακό βίντεο που δημιούργησε η 17χρονη καλλιτέχνης Diana Sinclair.

Αυτό περιλαμβάνει σπάνιες αρχειακές φωτογραφίες της τραγουδίστριας.

«Το να μπορώ να συνεργάζομαι για τη μουσική της και με την οικογένειά της άλλαξε πραγματικά τον τρόπο που την έβλεπα στα μουσικά της βίντεο. Νιώθω πιο συνδεδεμένη με το άτομο που ήταν», είπε η Sinclair.

«Το να δουλέψω με τη φωνή της σε κάτι τέτοιο με έδεσε πραγματικά με εκείνη την εποχή και την ίδια με έναν τρόπο που δεν είχα (δει) στο παρελθόν».

Στη δημοπρασία πωλήθηκαν επίσης σπάνιες αρχειακές φωτογραφίες από την πρώιμη ζωή και την καριέρα της Χιούστον, σχεδιασμένες ως κινούμενα σχέδια με ένα εφέ ψηφιακού λευκώματος.

Τα έσοδα από την πώληση της συλλογής θα πάνε στο Ίδρυμα Whitney E. Houston, το οποίο εργάζεται για να εμπνέει, να δημιουργεί ευκαιρίες και να ενδυναμώνει τη νεολαία.

