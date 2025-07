Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι στη Φινλανδία – Πολλοί τραυματίες

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην πόλη Τάμπερε της Φινλανδίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών ατόμων, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση και δεν υπάρχει πλέον ενεργή απειλή για το κοινό. Οι τραυματισμένοι λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για τη σοβαρότητα της κατάστασής τους, ούτε για τα κίνητρα του δράστη.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ η αστυνομία διεξάγει ανακρίσεις και λαμβάνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

Η δημόσια τηλεόραση YLE μετέδωσε ότι η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης έχει διακοπεί, καθώς η περιοχή παραμένει υπό επιτήρηση. Υπενθυμίζεται ότι η Τάμπερε βρίσκεται περίπου 180 χιλιόμετρα βόρεια του Ελσίνκι και αποτελεί τη τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

JUST IN - Several people have been injured after a mass stabbing at a shopping center in Tampere, Finland. Investigation still underway. pic.twitter.com/8xki2Z2JFC