Αγριόγατα μπήκε σε σπίτι, βολεύτηκε στο κρεβάτι σκύλου- Επιτέθηκε στο κατοικίδιο

Στην αρχή ο Νίκολα Ζόβκο νόμιζε πως το πλάσμα που είχε κουρνιάσει στο κρεβάτι του σκύλου του, του Σκουίκερ, ήταν μία από τις γάτες της οικογένειας. Με μια πιο προσεκτική ματιά, κατάλαβε ότι επρόκειτο για αγριόγατα.

Μάλιστα, αργότερα διαπίστωσε πως το κατοικίδιό του είχε δεχθεί επίθεση από την αγριόγατα και χρειάστηκε ράμματα. Όσο για το άγριο ζώο, αν και κατά τα φαινόμενα είχε βολευτεί στο κρεβάτι του σκύλου, κάποια στιγμή εγκατέλειψε το σπίτι.

Όλα ξεκίνησαν τη Δευτέρα, όταν ο Ζόβκο είδε την αγριόγατα στο κρεβάτι του σκύλου και αμέσως τηλεφώνησε στις αρμόδιες αρχές. Τον συμβούλευσαν να αφήσει ανοιχτές όλες τις πόρτες και να μείνει μακριά από το άγριο ζώο τόσο ο ίδιος όσο και τα κατοικίδιά του.

Η αποστολή δεν ήταν εύκολη. Η αγριόγατα είχε βολευτεί στο κρεβάτι του σκύλου και ο Ζόβκο χρειάστηκε περίπου 15 λεπτά για να ανοίξει τις πόρτες. «Όποτε προσπαθούσα να ανοίξω την πόρτα, η αγριόγατα με κοιτούσε και άρχιζε να γρυλίζει. Είχα φρικάρει λίγο, αλλά κατάλαβα ότι είναι ένα άγριο γατάκι», περιέγραψε.

A bobcat lounges on a dog bed in San Manuel home Mon. The homeowner, who found it upon returning from work, suspects it entered through an unlocked doggie door. The bobcat escaped before an officer arrived. Don’t handle entrapped/hurt wildlife yourself. Call 623-236-7201 ASAP. pic.twitter.com/zcQFD4m08h