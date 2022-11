Αγόρι 7 ετών βρέθηκε νεκρό σε πλυντήριο ρούχων- «Τον έχω σιχαθεί», έλεγε η θετή μητέρα

Η αστυνομία σε μια πόλη του Τέξας συνέλαβε και απήγγειλε κατηγορίες στους γονείς ενός 7χρονου αγοριού, του Τρόι Κόλερ, που βρέθηκε νεκρό μέσα σε πλυντήριο ρούχων στο σπίτι τους.

Ο σερίφης της κομητείας Χάρις, Εντ Γκονζάλες, ανακοίνωσε ότι μετά από «εκτεταμένη έρευνα», ο Τζερμέιν Τόμας, 42 ετών, και η Τίφανι Τόμας, 35 ετών, κρατούνται και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Οι Τζερμέιν και Τίφανι - οι οποίοι υιοθέτησαν τον Τρόι το 2019 - κρατούνται στη φυλακή της κομητείας Χάρις. Η εγγύηση της Τίφανι έχει οριστεί σε 150.000 δολάρια και του Τζερμέιν σε 2 εκατ. δολάρια



