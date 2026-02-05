ΔΙΕΘΝΗ
Άγκυρα: Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν

Την ίδια ώρα, προκλητική ήταν η απάντηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας- Τουρκίας και επομένως η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Την ίδια ώρα προκλητική ήταν η απάντηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετικά με το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια.

Η ενημέρωση από τον Παύλο Μαρινάκη

«Η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το Διεθνές Δίκαιο και χωρίς καμία απολύτως διάθεση υποχώρησης», σημείωσε ανακοινώνοντας τη διεξαγωγή του ΑΣΣ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Τονίζουμε, για μια ακόμη φορά, ότι με την Τουρκία έχουμε μια και μόνη διαφορά τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ότι ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργείου Άμυνας, ο Μαρινάκης επανέλαβε καταρχάς ότι: «Πιστεύουμε στο διάλογο. Διάλογος για εμάς σημαίνει διεκδίκηση και σε καμία περίπτωση υποχώρηση σε θέματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών».

Δήλωσε δε ότι κρατά από την ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΘΑ τη φράση για σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει δώσει δείγματα γραφής σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και επισήμανε τις αντιφάσεις από την άλλη πλευρά. «Δεν μπορεί να μιλά κανείς για διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα για γαλάζια πατρίδα και γκρίζες ζώνες», τόνισε ο Μαρινάκης.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας στις δηλώσεις Μητσοτάκη

Συγκεκριμένα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η στάση της χώρας μας απέναντι στις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών σχετικά με την επέκταση των χωρικών τους υδάτων στο Αιγαίο Πέλαγος στα 12 μίλια είναι σαφής. Ως Τουρκία υποστηρίζουμε ότι μια δίκαιη, ισότιμη και διεθνώς νόμιμη θαλάσσια δικαιοδοσία στο Αιγαίο είναι δυνατή μόνο μέσω αμοιβαίου διαλόγου και καλής πίστης».

«Οι μονομερείς ενέργειες, οι ισχυρισμοί και οι δηλώσεις της Ελλάδας, οι οποίες αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς, είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

«Αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας. Σύμφωνα με την έννοια της Γαλάζιας Πατρίδας, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν αποφασιστικά το καθήκον τους να προστατεύουν όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους», ολοκληρώνει.

Πότε αναμένεται η συνάντηση με τον Ερντογάν

Όσα είπε ο πρωθυπουργός για τις σχέσεις της Ελλάδας με ΗΠΑ, Τουρκία και Ισραήλ, τον στόχο της αυτοδυναμίας, την τροπολογία για τη συνεπιμέλεια, την αναθεώρηση του Συντάγματος
THE LIFO TEAM

