Κυριάκος Μητσοτάκης: «Δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές στα ελληνοτουρκικά» - Πότε αναμένεται η συνάντηση με τον Ερντογάν

Με ερωτήσεις για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις σχέσεις με την Τουρκία ξεκίνησε η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αλέξη Παπαχελά και τον ΣΚΑΪ.

Ερωτηθείς αρχικά, για μια ενδεχόμενη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε, ότι δεν έχει επίσημη ενημέρωση σχετικά με αυτό. «Οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο καλύτερο σημείο που ήταν ποτέ και πρέπει κάποιος να αντιληφθεί ότι, όταν μιλάμε για στρατηγικές σχέσεις της Ελλάδος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν αναφερόμαστε μόνο στις σχέσεις που έχουμε με τον πρόεδρο Τραμπ ή το γραφείο του. Αναφερόμαστε και σε διαχρονικές και σταθερές σχέσεις που έχουμε με το Κογκρέσο και με τους υπόλοιπους πόλους εξουσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε για τις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Περνώντας στο κεφάλαιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, ότι «από τότε που υπογράψαμε τη Διακήρυξη των Αθηνών έχουμε σημαντικά κεκτημένα που δεν πρέπει να αμελούμε».

Ακόμη, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε, ότι η συνάντηση με τον Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί πριν τις 15 Φεβρουαρίου.

«Υπάρχει» - διευκρίνισε- «σημαντική μείωση εντάσεων στον αέρα», ενώ στην πορεία, τόνισε, πως «δεν τρέφω αυταπάτες», τονίζοντας πως «το μείζον ζήτημα, η μεγάλη διαφορά είναι μία και μόνη. ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα».

Όσο για τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε, πως: «Κρατώ τη δήλωση Φιντάν ως θετική, ίσως η Τουρκία να εξετάζει κάποια από τα πάγια θέματα να μην τα αναδεικνύει με την ίδια ένταση», προσθέτοντας ωστόσο ότι «μετά είχαμε τη δήλωση του τουρκικού ΥΠΑΜ με τις πάγιες θέσεις, δεν με εκπλήσσουν». Παράλληλα, ανέφερε ότι «θα μπορούσαμε να δούμε το ζήτημα μιας ευρύτερης περιφερειακής διάσκεψης με Τουρκία», υπογραμμίζοντας πως «πρέπει να υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας».

«Δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές στα ελληνοτουρκικά», τόνισε και σχολίασε τη θέση Φιντάν, ως «δειλό βήμα στη σωστή κατεύθυνση». Λίγο πριν την Πρωτοχρονιά, ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συζητήσει και να προχωρήσει σε μια λύση στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, σημείωσε, ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι αυτοτελείς «και σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ και νομίζω ότι αυτή την άποψη τη συμμερίζεται και η Τουρκία ότι χρειαζόμαστε κάποιον επιδιαιτητή ή κάποιον διαμεσολαβητή για να συζητήσουμε ζητήματα τα οποία αφορούν τις δύο χώρες».

Για την Όλγα Κεφαλογιάννη και τη ρύθμιση περί συνεπιμέλειας

Ο πρωθυπουργός κλήθηκε να τοποθετηθεί αναφορικά με τη νέα ρύθμιση περί συνεπιμέλειας, και την εμπλοκή του ονόματος της Όλγας Κεφαλογιάννη, που προκάλεσε αντιδράσεις.

Πιο αναλυτικά, είπε: «Ψηφίστηκε από πολύ περισσότερους βουλευτές από την κυβερνητική πλειοψηφία. Την εισηγήθηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή διάταξη, διότι ουσιαστικά μας υποχρεώνει να ξαναδούμε ζητήματα τα οποία αφορούν στη συνεπιμέλεια, νόμο της Νέας Δημοκρατίας, που νομίζω ότι, τέσσερα χρόνια μετά πια, το Υπουργείο έχει άποψη στον βαθμό στον οποίο πρέπει ενδεχομένως να γίνονται κάποιες τροποποιήσεις. Και αυτή ήταν η πρώτη κίνηση η οποία έγινε. Το πώς έγινε χρήση της διάταξης εγώ δεν θα το σχολιάσω, γιατί είναι και ένα, θα έλεγα, ζήτημα το οποίο είναι προσωπικό, υπάρχουν και παιδιά στη μέση. Εγώ θα μείνω στην ορθότητα της διάταξης αυτής καθ' εαυτής».

«Και θα μπορούσα να ακούσω αυτή την κριτική αν η διάταξη ήταν εσφαλμένη. Τώρα, το πώς έγινε χρήση αυτής της διάταξης αυτό είναι ένα άλλης τάξης...», συμπλήρωσε ενώ είπε πως δεν θεωρεί ότι υπάρχει ουσιαστικά ζήτημα νομοθέτησης, στον βαθμό που δεν ήρθε κάποια τροπολογία εκπρόθεσμη και η διάταξη αυτή ήταν στις Επιτροπές, ήρθε στην Ολομέλεια και κανείς δεν ασχολήθηκε τότε.

«Ασχολήθηκαν μόνο εκ των υστέρων, όταν αντελήφθησαν ότι μια υπουργός μας ωφελήθηκε από αυτή τη διάταξη. Από εκεί και πέρα, διαχωρίζω τη χρήση της διάταξης από τη διάταξη αυτή καθ' εαυτή. Και ξέρω πολύ καλά ότι όταν κατέχουμε ένα δημόσιο αξίωμα, μερικές φορές δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στην ουσία αλλά πρέπει να προσέχουμε και τις εντυπώσεις», σημείωσε.



Για τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ

Έπειτα από σχετική με το Ισραήλ ερώτηση, ο πρωθυπουργός σχολίασε, πως «δεν είναι ανταγωνιστική σχέση Ελλάδας - Τουρκίας ή Ισραήλ - Τουρκίας», τονίζοντας πως «η Ελλάδα επιδιώκει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας» και πως «έγιναν πολλές επενδύσεις στην αεράμυνα» και «μπορούν να γίνουν περισσότερες με σημαντική αξία».

Για το άρθρο 86

«Ζήτημα παραγραφής δεν υφίσταται πια», τόνισε ερωτηθείς για το Άρθρο 86. Όπως σημείωσε, το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στην προανακριτική επιτροπή, καθώς «δεν μπορούμε να έχουμε την απαίτηση από τη Βουλή να κάνει τη δουλειά του εισαγγελέα, ειδικά όταν μπαίνουν κομματικές παράμετροι». «Η δίωξη δεν μπορεί να ασκείται από τη Βουλή» και «πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας», δήλωσε.

«Το βασικό πρόβλημα είναι η ίδια η λειτουργία της προανακριτικής επιτροπής. Δεν μπορεί να έχουμε την απαίτηση από τη Βουλή να κάνει τη δουλειά που θα έκανε ένας εισαγγελέας, και ειδικά όταν σε αυτό μπαίνουν και κομματικές παράμετροι, αναπόφευκτες στο πολιτικό «παίγνιο». Χωρίς να θέλω να μιλήσω με λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, η άποψή μου είναι σαφής, ότι η δίωξη δεν μπορεί να ασκείται από τη Βουλή, από μία προανακριτική επιτροπή, πρέπει να ασκείται από εισαγγελείς. Πρέπει να υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας, μπορεί να υπάρχει ένας ρόλος για τη Βουλή, αλλά δεν μπορεί η Βουλή να κάνει προανάκριση και τελικά να είναι αυτή η οποία τεκμηριώνει την άσκηση δίωξης», τόνισε, συγκεκριμένα.



Δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος

Για ακόμη μια φορά, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα εισηγηθεί την αλλαγή του εκλογικού νόμου, τασσόμενος παράλληλα, υπέρ της θεσμικής σταθερότητας. «Είμαστε υπέρ των αυτοδύναμεων κυβερνήσεων, είπε, και με τον υπάρχοντα νόμο υφίσταται η δυνατότητα αυτή, υπό προϋποθέσεις. Δεν πρόκειται να πειράξω τους κανόνες του παιχνιδιού», τόνισε. «Θεωρώ ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος», σημείωσε, μεταξύ άλλων.



Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος»

«Το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος», συνέχισε με αφορμή τις επερχόμενες εκλογές και ξεκαθάρισε, ότι:«Δεν συγκρούομαι με το χάος, αλλά με τους πολιτικούς μου αντιπάλους». Στην ίδια συζήτησή, σχολίασε πως «συμπολίτες μας αιφνιδιάζονται όταν το ΠΑΣΟΚ γίνεται ουρά της κ. Κωνσταντοπούλου» και πρόσθεσε πως «δεν το έχουν συνηθίσει αυτό από το ΠΑΣΟΚ». Κληθείς να απαντήσει στην κριτική, ότι «με 41% δεν κάνει πράγματα, άρα γιατί να τα κάνει με μικρότερη πλειοψηφία», απάντησε: «Θα ήθελα να μας υποδείξουν τι δεν κάναμε».

«Βλέπετε πόσο μεγάλη φθορά έχουν όλες οι κυβερνήσεις...αν μου λέγατε το 2019, όταν έκατσα για πρώτη φορά στο γραφείο, ότι 7 χρόνια μετά η Νέα Δημοκρατία θα ήταν μπροστά με υπερδιπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα, δεν θα σας πίστευα», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην ερώτηση: «Θα κυβερνούσατε με κάποιον άλλον;», η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν: «Το Σύνταγμα είναι απολύτως σαφές (...) Εάν δεν υπάρχει πλειοψηφία, το πρώτο κόμμα οφείλει να διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω από αυτό. Θα σεβαστώ το Σύνταγμα».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε, εάν υπάρχει κάτι που έχει μετανιώσει, με τον πρωθυπουργό να απαντά: «Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έπρεπε να έχω τολμήσει νωρίτερα. Η απειλή ότι δεν θα γίνουν πληρωμές ήταν τέτοια που έλεγες να μην το ακουμπήσω αυτό, να βρούμε bypass». «Για τα Τέμπη έχω μετανιώσει που άφησα να ριζώσουν οι θεωρίες των ξυλολίων. Η χυδαία παραπληροφόρηση για μπαζώματα και όλα αυτά, δεν απαντήσαμε με θάρρος. Μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να βρει ποιος έφταιξε», πρόσθεσε.

Τέλος, στην ερώτηση για το εάν μια χώρα που βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο χάνει έδαφος σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η ισχύς και η συναλλαγή, απάντησε, ότι η Ελλάδα δεν στηρίζει τα πάντα αποκλειστικά σε αυτό.

Ξεκαθάρισε ακόμη, ότι για την ελληνική πλευρά το Διεθνές Δίκαιο θα παραμείνει πάντα σημείο αναφοράς, εκφράζοντας την ίδια ώρα, την πεποίθηση ότι «η πολυμέρεια δεν έχει πεθάνει» και ότι ακόμη και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, παρά τη σημερινή απαξίωση, έχει «σημαντικό ρόλο να παίξει».

Ανέφερε, ωστόσο, ότι «δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς», θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα «την ασφάλεια της πατρίδας».

