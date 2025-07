Αγιατολάχ Χαμενεΐ: Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ παρευρέθηκε σε θρησκευτική εκδήλωση το Σάββατο.

Σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν πραγματοποίησε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση από την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στον 12ήμερο εναέριο πόλεμο με το Ισραήλ στις 24 Ιουνίου.

Στο βίντεο εμφανίζεται ο αγιατολάχ Χαμενεΐ να χαιρετά τους πιστούς σε τέμενος κατά την διάρκεια τελετής για την επέτειο του θανάτου του ιμάμη Χουσεΐν κατά την Μάχη της Κερμπάλα, ημέρα της Ασούρα, που θεωρείται σημαντική ημέρα από τους σιίτες μουσουλμάνους.

