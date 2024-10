Αγγλία: Τρεις νεκροί σε οίκο ευγηρίας - Υποψίες για διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα

Τρία άτομα βρέθηκαν νεκρά σε οίκο ευγηρίας στο Σουάνεϊτζ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, με τις τοπικές αρχές να εκτιμούν ότι πιθανότερη αιτία θανάτου είναι η διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα.

Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη τύπου, η αστυνομία κλήθηκε στον οίκο ευγηρίας λίγο μετά τις 7 το πρωί της Τετάρτης, 23 Οκτωβρίου, όπου τρεις κάτοικοι εντοπίστηκαν νεκροί.

Emergency centre set up at All Saints Church in Swanage for residents of the Gainsborough Care Home - three people died and four others taken to hospital following suspected gas incident @SkyNews pic.twitter.com/7ZXOx8ebv9