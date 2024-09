Άφωνος ο Έλον Μασκ: Διπλάσιοι οι θάνατοι, από τις γεννήσεις στην Ελλάδα

Ο Έλον Μασκ με ανάρτησή του αναφέρθηκε στο δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα.

«Ουάου, σχεδόν διπλάσιος αριθμός ανθρώπων πέθαναν από τα μωρά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα» έγραψε ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ.

Ο Μασκ αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Mario Nawfal που περιέχει στοιχεία-σοκ για την χώρα μας. Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Νέα στοιχεία προβλέπουν ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας θα μειωθεί απότομα έως και 25% έως το 2070, πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 4%. Το 2022, η χώρα κατέγραψε λιγότερες από 77.000 γεννήσεις, τις χαμηλότερες εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, ενώ οι θάνατοι έφτασαν τις 140.000.

Οι οικονομικές προκλήσεις, οι χαμηλοί μισθοί και η υψηλή ανεργία έχουν οδηγήσει πολλούς νέους Έλληνες στο εξωτερικό, επιδεινώνοντας την κρίση. Το ποσοστό γονιμότητας στην Ελλάδα είναι πλέον μόλις 1,32 γεννήσεις ανά γυναίκα, οδηγώντας σε γήρανση του πληθυσμού. Η κυβέρνηση έχει εισαγάγει φορολογικά κίνητρα και μέτρα στήριξης της οικογένειας για την καταπολέμηση της τάσης, με τους αξιωματούχους να την αποκαλούν τη «μεγαλύτερη απειλή» του έθνους».

