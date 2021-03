Η Τζένιφερ Λόπεζ κοινοποίησε ένα άρθρο για τη viral ομιλία του Brandon Boulware, ενός πατέρα τεσσάρων παιδιών από το Μιζούρι, σχετικά με την transgender κόρη του και τις απαγορεύσεις αναφορικά με τρανς αθλητές στο σχολείο.

«Αγαπώ... Αυτό με άγγιξε...η αγάπη ενός γονιού... η αγάπη αλλάζει τον κόσμο», έγραψε η 51χρονη τραγουδίστρια, μητέρα των διδύμων Emme και Max, που είναι 13 ετών.

