Τα μέλη της ηγεσίας των Ταλιμπάν, των νέων κυρίαρχων του Αφγανιστάν, παρέλασαν θριαμβευτικά σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο της Καμπούλ μετά την αποχώρηση των τελευταίων Αμερικανών στρατιωτών, συνοδευόμενα από άνδρες με τη στολή των ειδικών δυνάμεων που ανέμιζαν τη σημαία τους.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ ηγήθηκε μιας ομάδας αξιωματούχων πάνω στην πίστα, με τη γενικά αδιάφορη έκφρασή του να αντικαθίσταται αυτήν τη φορά από ένα πλατύ χαμόγελο.

Οι ειδικές δυνάμεις των Ταλιμπάν, οι επονομαζόμενες "Badri 313", με μπεζ παπούτσια και γιλέκα πάνω από τη στολή παραλλαγής, ποζάρουν για φωτογραφίες, σηκώνουν αμερικανικά τουφέκια και ανεμίζουν τη λευκή σημαία τους στην οποία εγγράφεται με μαύρο χρώμα η αρχή της σαχάντα, της διακήρυξης της πίστης στο Ισλάμ.

Το πολιτικό αεροδρόμιο της Καμπούλ, που θεωρείτο επί μακρόν ως ένας από τους πιο ασφαλείς τόπους στη χώρα, λεηλατήθηκε. Άδειες φυσιγγιοθήκες είναι διάσπαρτες στο έδαφος κοντά σε σχεδόν όλες τις εισόδους.

Στη διάρκεια των 15 ημερών που ακολούθησαν την κατάληψη της πρωτεύουσας από τους Ταλιμπάν στις 15 Αυγούστου, η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο «καταλήφθηκε» από πλήθη ανθρώπων που προσπαθούσαν απεγνωσμένα να επιβιβαστούν σε πτήσεις απομάκρυνσης της διεθνούς κοινότητας, που διοργάνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Fireworks and celebratory gunfire rang out across Kabul after the last U.S. troops took off from the airport, ending 20 years of war in Afghanistan https://t.co/aso3Ac8qZs pic.twitter.com/Q6p9HnYTnu