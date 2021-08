Αφγανιστάν: Εικόνες χάους στην Καμπούλ - Όσα απαθανάτισαν οι δορυφόροι

Οι σκηνές χάους που διαδραματίστηκαν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ στο Αφγανιστάν καταγράφηκαν από τις υψηλής ανάλυσης δορυφορικές φωτογραφίες της εταιρείας MAXAR.

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως Αμερικανοί στρατιώτες σκότωσαν δύο ένοπλους άνδρες σήμερα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου χιλιάδες Αφγανοί προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, σύμφωνα με έναν αξιωματικό του Πενταγώνου.

«Εν μέσω χιλιάδων ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί ειρηνικά, δύο άτομα κράδαιναν τα όπλα τους με απειλητικό τρόπο», περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο αυτός ο αξιωματούχος, που δεν θέλησε να κατονομαστεί. «Τους σκότωσαν και τους δύο».

Την ίδια ώρα ώρα έκκληση για την εγκαθίδρυση, μέσω διαπραγματεύσεων, νέας κυβέρνησης στο Αφγανιστάν απηύθυνε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, την ώρα που στη χώρα παρελαύνουν οι Ταλιμπάν.

New high-res #satellite imagery (10:36 am local time, August 16) of the chaotic scene underway at #Kabul’s Hamid Karzai International Airport in #Afghanistan as thousands of people converged on the tarmac & airport runways as countries attempt to evacuate personnel from the city. pic.twitter.com/L6lhlVms54