ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση για αεροπλάνο - Καβγάδισαν έντονα παίκτες ομάδας μπάσκετ

Σε πρόωρη προσγείωση αναγκάστηκε πιλότος στις ΗΠΑ, που μετέφερε παίκτες ομάδας μπάσκετ του Όμπερν.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, το αεροσκάφος προσγειώθηκε πριν φτάσει στον προορισμό του, όταν δύο παίκτες καβγάδισαν, εν πτήσει.

«Είχαμε δύο παίκτες που συνεπλάκησαν σωματικά, τα ρούχα σκίστηκαν» ακούστηκε να λέει ο πιλότος στους ελεγκτές μέσα από ηχητικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε. Η ομάδα του Όμπερν κατευθυνόταν στο Χιούστον, όπου ήταν προγραμματισμένο να παίξει έναν αγώνα με τους Cougars. Το αεροπλάνο απογειώθηκε λίγο πριν από τις 3 μ.μ. της Παρασκευής, αλλά έκανε αναστροφή και προσγειώθηκε περίπου 40 λεπτά αργότερα. Ο πιλότος είπε στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ότι κλήθηκε η αστυνομία για να επιληφθεί των όσων διαδραματίστηκαν στο αεροπλάνο.

