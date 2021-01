Ο Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε πως η χθεσινή εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ υποκινήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Η ιστορία δικαίως θα θυμάται τη σημερινή βία στο Καπιτώλιο, που υποκινήθηκε από έναν εν ενεργεία πρόεδρο, ο οποίος συνέχισε να ψεύδεται αβάσιμα για την έκβαση νόμιμων εκλογών, σαν μια στιγμή μεγάλης ατίμωσης και ντροπής για το έθνος μας», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ωστόσο έσπευσε να προσθέσει πως «θα κοροϊδεύαμε τους εαυτούς μας αν το αντιμετωπίζαμε ως απόλυτη έκπληξη».

«Εδώ και δυο μήνες, ένα πολιτικό κόμμα και το συνοδευτικό οικοσύστημα των μέσων ενημέρωσης έχουν παραπλανήσει τους οπαδούς τους σχετικά με την αλήθεια των εκλογών- πως ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Μπάιντεν θα ορκιστεί στις 20 Ιανουαρίου», συνέχισε ο Μπαράκ Ομπάμα, σημειώνοντας ότι «τώρα βλέπουμε τις συνέπειες από το φαντασιακό αφήγημα των Ρεπουμπλικανών να αναδύονται σε ένα βίαιο κρεσέντο».

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε επίσης τους ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων να «επιλέξουν την Αμερική» ενώ δήλωσε ενθουσιασμένος που είδε πολλούς να υψώνουν τη φωνή τους.

«Χρειαζόμαστε περισσότερους τέτοιους ηγέτες - τώρα και στις ημέρες, εβδομάδες και μήνες που έρχονται ενώ ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Μπάιντεν εργάζεται για να αποκαταστήσει έναν κοινό σκοπό στην πολιτική μας. Είναι στο χέρι όλων μας ως Αμερικανοί, ανεξαρτήτου κόμματος, να τον στηρίξουμε σε αυτόν τον στόχο», κατέληξε.

