Οι ψήφοι του σώματος των εκλεκτόρων διασώθηκαν από την εισβολή στο Καπιτώλιο, σύμφωνα με γερουσιαστές.

Την ώρα της εισβολής ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων των εκλεκτόρων, προκειμένου να επικυρωθεί τυπικά η εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν. Γερουσιαστές δήλωσαν ότι χάρη στις ενέργειες των υπαλλήλων, οι ψήφοι διασώθηκαν.

«Τα καλά νέα είναι ότι μία υπάλληλος σκέφτηκε πολύ γρήγορα και μπόρεσε να αρπάξει και να ασφαλίσει τις ψήφους των εκλεκτόρων», δήλωσε η Τάμι Ντάκγουορθ, γερουσιαστής των Δημοκρατικών από το Ιλινόις. «Οπότε τις έχουμε μαζί μας και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε μόλις ο Μιτς ΜακΚόνελ συγκαλέσει ξανά τη συνεδρίαση», συμπλήρωσε μιλώντας στο CBS News.

