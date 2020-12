Ο Μπόρις Τζόνσον δρομολόγησε καινούργια μέτρα για την πρωτεύουσα της Βρετανίας και άλλες περιοχές της Αγγλίας, αφότου επιβεβαιώθηκε ότι ένα νέο στέλεχος του ιού μεταδίδεται ταχύτερα, οδηγώντας σε αύξηση κρουσμάτων.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός παραχώρησε συνέντευξη τύπου με τον επικεφαλής των υγειονομικών αρχών της Αγγλίας Κρις Ουίτι, όπου ανακοίνωσε νέα επείγοντα μέτρα επιχειρώντας να αναχαιτίσει την αύξηση των κρουσμάτων που προκαλεί η μετάλλαξη της Covid-19.

Η περιφέρεια του Λονδίνου και η νοτιο-ανατολική Αγγλία εισέρχονται και πάλι από αύριο σε lockdown επιπέδου 4, ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον, που αναφέρθηκε σε «νέο στέλεχος του κορωνοϊού» στις περιοχές αυτές, το οποίο δεν αυξάνει την επικινδυνότητα» του ιού, αλλά «μεταδίδεται πιο εύκολα».

«Πρέπει να δράσουμε τώρα», δήλωσε ο πρωθυπουργούς του Ηνωμένου Βασιλείου διευκρινίζοντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει λάβει η επιδημία μεταδίδεται πλέον ταχύτερα.

Boris Johnson says people in areas outside of Tier 4 will only be allowed to meet up with two other households on Christmas Day, rather than the original five days



Get live #coronavirus updates: https://t.co/rh9jEYUC5V pic.twitter.com/nYGTOy9O4i