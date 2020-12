Η τζιχαντιστική ομάδα της Μπόκο Χαράμ κυκλοφόρησε ένα βίντεο την Πέμπτη, ισχυριζόμενη ότι απεικονίζει μαθητές, έπειτα από μαζική απαγωγή τους στη βορειοδυτική Νιγηρία την προηγούμενη εβδομάδα.

Ένας έφηβος, μιλώντας στα Αγγλικά και σε Χάουσα στο βίντεο, που επικαλείται το AFP, είπε ότι ήταν μεταξύ των 520 μαθητών που φέρονται να έχουν απαχθεί από τη συμμορία του Abubakar Shekau.

Ο έφηβος βρίσκεται ανάμεσα σε μια μεγάλη ομάδα αγοριών, μερικά εκ των οποίων είναι πολύ μικρά σε ηλικία, όλα συγκεντρωμένα κάτω από ένα δέντρο. Τα παιδιά φαίνονται βρώμικα και εξαντλημένα.

Η επίθεση την περασμένη Παρασκευή σε ένα αγροτικό σχολείο στην Κανκάρα της πολιτείας Κατσίνα, αρχικά αποδόθηκε σε γνωστές ομάδες εγκληματιών, που τρομοκρατούν την περιοχή εδώ και χρόνια.

Όμως την Τρίτη, η Μπόκο Χαράμ ανέλαβε την ευθύνη για την επιδρομή, η οποία πραγματοποιήθηκε εκατοντάδες χιλιόμετρα από το προπύργιο της στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Το βίντεο κυκλοφόρησε με ηχογραφημένη μια φωνή που θυμίζει εκείνη του ηγέτη της ομάδας, Abubakar Shekau, ο οποίος ακούγεται να αναλαμβάνει την ευθύνη.

«Νωρίτερα κυκλοφόρησα ένα ηχητικό που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποι μας έκαναν τη δουλειά του Θεού, αλλά οι άνθρωποι το αρνήθηκαν. Εδώ, αυτοί είναι οι άντρες μου, και τα παιδιά σου έχουν μιλήσει» φέρεται να λέει η φωνή.

Το βίντεο εστάλη στο AFP μέσω του ίδιου καναλιού με τα προηγούμενα μηνύματα της Μπόκο Χαράμ.

Πηγές ασφαλείας ανέφεραν την Τετάρτη στο AFP ότι η επιχείρηση διεξήχθη κατόπιν εντολής της Μπόκο Χαράμ από έναν διαβόητο τοπικό γκάνγκστερ που ονομάζεται Awwalun Daudawa, σε συνεργασία με τους Idi Minorti και Dankarami, δύο άλλους αρχηγούς με ισχυρές τοπικές ομάδες.

Η κυβέρνηση δεν αντέδρασε αμέσως στους ισχυρισμούς της Μπόκο Χαράμ, ούτε επιβεβαίωσε τον ακριβή αριθμό παιδιών που αγνοούνται.

Δύο λογαριασμοί από διαφορετικούς αξιωματούχους έθεσαν τον αριθμό των μαθητών σε 320 ή 333.

Ο Shekau ήταν πίσω από την απαγωγή 276 μαθητών στο Chibok το 2014 που προκάλεσαν παγκόσμια οργή.

Το #BringBackOurBoys άρχισε να είναι δημοφιλές στα κοινωνικά μέσα, σε σχέση με ένα παρόμοιο hashtag μετά τις απαγωγές του Chibok.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν διαμαρτυρίες στην Κατσίνα καθώς και στην πρωτεύουσα Αμπούτζα για να πιέσουν για την απελευθέρωση των αγοριών.

