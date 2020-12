Στις 27 Δεκεμβρίου ξεκινούν οι εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού στην Ευρώπη, όπως ανακοίνωσε μέσω Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Είναι η στιγμή της Ευρώπης. Στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προστατεύουμε τους πολίτες μας μαζί. Είμαστε πιο δυνατοί μαζί».

