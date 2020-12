Ο θανατοποινίτης Μπράντον Μπερνάρντ εκτελέστηκε στην Ιντιάνα μετά την απόρριψη του αιτήματος για χάρη από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Ο Μπερνάρντ, 40 ετών, καταδικάστηκε για για την απαγωγή και τη δολοφονία δύο υπουργών νεολαίας το 1999, των Τοντ και Στάτσι Μπάγλεϊ. Τότε ήταν έφηβος και είναι ο νεότερος που εκτελέστηκε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση τα τελευταία σχεδόν 70 χρόνια.

Ο 40χρονος είπε στην οικογένεια του ζευγαριού που σκότωσε ότι λυπάται, πριν πεθάνει με θανατηφόρο ένεση την Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, μέχρι και την αλλαγή σκυτάλης στον Λευκό Οίκο, στις 20 Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει το πράσινο φως για 4 ακόμα εκτελέσεις θανατοποινιών. Έτσι θα γίνει ο «πιο παραγωγικός» πρόεδρος σε εκτελέσεις των τελευταίων 130 ετών, με συνολικά 13, από τον Ιούλιο.

Ο Μπερνάρντ κηρύχθηκε νεκρός στις 21:27 τοπική ώρα την Πέμπτη (02:27 GMT Παρασκευή) στην πόλη Terre Haute.

«Λυπάμαι. Αυτές είναι οι μόνες λέξεις που μπορώ να πω ότι αποτυπώνουν πλήρως το πώς νιώθω τώρα και πώς ένιωσα εκείνη την ημέρα», είπε, σύμφωνα με το Associated Press.

Η εκτέλεση καθυστέρησε για περισσότερες από δύο ώρες αφού οι δικηγόροι του ζήτησαν από το Ανώτατο Δικαστήριο να το σταματήσει αλλά το αίτημα απορρίφθηκε.

Αντίθετη με την εκτέλεση και η Κιμ Καρντάσιαν που ανάρτησε πολλά tweets σχετικά με την υπόθεση του Μπερνάρντ στους followers της πριν από την εκτέλεση, προτρέποντάς τους να ευαισθητοποιηθούν.

Η Καρντάσιαν σπουδάζει νομική στην Καλιφόρνια και στο παρελθόν έχει βοηθήσει σε ανάλογες ποινικές υποθέσεις.

#BrandonBernard should not be executed:

1. He was 18 at the time.

2. He was not the shooter.

3. The prosecutor and 5 of the jurors now support clemency.

4. He’s spent decades in prison w/out a write up, helping at risk youth.

5. There’s bipartisan support for his commutation. pic.twitter.com/18GugdtuOs