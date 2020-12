Νοσοκομεία σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τα πρώτα φορτία με δόσεις του εμβολίου κατά του κορωνοϊού πριν από την διάθεση του σε εθνικό επίπεδο την Τρίτη.

Το NHS δημοσίευσε βίντεο ενός φορτίου που εκφορτώθηκε στο Croydon, έναν από τους 50 κόμβους που συμμετέχουν στο πρώτο κύμα της επιχείρησης που περιγράφεται ως «το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανοσοποίησης στην ιστορία». Οι παρτίδες του εμβολίου τοποθετήθηκαν σε καταψύκτες για να διατηρηθούν οι δόσεις στους -70 βαθμούς Κελσίου έως ότου είναι έτοιμες για χρήση.

«Είναι τόσο συναρπαστικό. Είναι μια σημαντική στιγμή», δήλωσε η Louise Coghlan, επικεφαλής φαρμακευτικής στο Πανεπιστήμιο Croydon στο νότιο Λονδίνο. «Το να γνωρίζουμε ότι είναι εδώ και πως είμαστε οι πρώτοι στη χώρα που έλαβαν πραγματικά το εμβόλιο, και ως εκ τούτου το πρώτο στον κόσμο, είναι απίστευτο. Είμαι τόσο περήφανη», συμπλήρωσε.

‘It's a momentous occasion, I’m so proud,’ — Louise Coughlan, joint Chief Pharmacist at @croydonhealth.



