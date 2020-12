Τον δρόμο για τον μαζικό εμβολιασμό άνοιξε το Ηνωμένο Βασίλειο με την έγκριση του εμβολίου των εταιρειών Pfizer/BioNTech με τις ρυθμιστικές αρχές της χώρας να υπογραμμίζει πως ο τρόπος που εργάστηκε είναι ισοδύναμος με όλα τα διεθνή πρότυπα.

Στις ΗΠΑ, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) θα εξετάσει την αίτηση των Pfizer/BioNTech στις 10 Δεκεμβρίου και την αντίστοιχη αίτηση της Moderna μία εβδομάδα μετά προκειμένου να αποφανθεί για την ασφαλή κυκλοφορία τους. Στην Ευρώπη, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα εξετάζει την αίτηση των Pfizer/BionTech στις 29 Δεκεμβρίου και αυτή της Moderna στις 12 Ιανουαρίου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, είπε ότι το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο από την επόμενη εβδομάδα, τονίζοντας ότι «η προστασία από τα εμβόλια τελικά θα μας επιτρέψει να πάρουμε πίσω τις ζωές μας και να θέσουμε ξανά σε κίνηση την οικονομία». Παράλληλα καταστρώνεται το σχέδιο για τον εμβολιασμό του πληθυσμού.

It’s fantastic that @MHRAgovuk has formally authorised the @Pfizer/@BioNTech_Group vaccine for Covid-19. The vaccine will begin to be made available across the UK from next week. (1/2)