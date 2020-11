Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι θα κερδίσει την προεδρία, στο νέο του μήνυμα προς τους Αμερικανούς, καθώς το προβάδισμά του διευρύνεται στις κρίσιμες πολιτείες των προεδρικών εκλογών.

«Είμαστε στο σωστό δρόμο για πάνω από 300 εκλέκτορες. Οι αριθμοί μας λένε μια ξεκάθαρη ιστορία: θα κερδίσουμε αυτή την κούρσα», είπε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών. Το προβάδισμα Μπάιντεν διευρύνθηκε στις τέσσερις πολιτείες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα: Πενσιλβάνια, Τζόρτζια, Αριζόνα και Νεβάδα.

Αν ο Μπάιντεν εξασφαλίσει τους 20 εκλέκτορες της Πενσιλβάνια, θα ξεπεράσει τους 270 που χρειάζεται για να αναδειχθεί πρόεδρος. Το ίδιο θα συμβεί αν πάρει τις δυο από τις άλλες τρεις κρίσιμες πολιτείες.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών προηγείται του Ντόναλντ Τραμπ κατά 4,1 εκατομμύρια ψήφους σε εθνικό επίπεδο. «Κοιτάξτε τα νούμερα σε εθνικό επίπεδο. Είμαστε στον σωστό δρόμο για μια ξεκάθαρη πλειοψηφία πίσω μας. Το σύνολο των ψήφων μας ακόμη αυξάνεται», δήλωσε ο Μπάιντεν.

«Έχουμε πάρει πάνω από 74 εκατομμύρια ψήφους, περισσότερες από κάθε άλλη υποψηφιότητα στην ιστορία των ΗΠΑ», δήλωσε ακόμη και υπογράμμισε ότι οι Αμερικανοί του έχουν δώσει ισχυρή εντολή για να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορωνοϊού, τα προβλήματα της οικονομίας, την κλιματική αλλαγή και τον συστημικό ρατσισμό. «Έκαναν ξεκάθαρο ότι θέλουν να ενωθεί η χώρα, όχι να συνεχίσει να διχάζεται», σημείωσε.

Ο Τζο Μπάιντεν συνέχισε λέγοντας ότι ο ίδιος και η υποψήφια αντιπρόεδρος, Καμάλα Χάρις, ήδη έχουν συναντήσει ειδικούς για την οικονομία και τον κορωνοϊό τις τελευταίες ημέρες και πρόσθεσε ότι η ομάδα του είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάποια από τα σημαντικά προβλήματα της χώρας.

Στο μήνυμά του ο Μπάιντεν κάλεσε ξανά τους Αμερικανούς να ξεπεράσουν τις διαφορές τους. «Να αφήσουμε πίσω μας τον θυμό. Έχουμε σοβαρά προβλήματα, δεν έχουμε άλλο χρόνο να χάσουμε σε κομματικές διαμάχες. Μπορεί να είμαστε αντίπαλοι, αλλά δεν είμαστε εχθροί», ανέφερε, ενώ ζήτησε ακόμη από τους πολίτες υπομονή και ψυχραιμία.

«Η δημοκρατία λειτουργεί, η ψήφος σας θα καταμετρηθεί. Δεν με ενδιαφέρει πόσο σκληρά προσπαθούν να το εμποδίσουν, δεν θα επιτρέψω να συμβεί αυτό», τόνισε.

Το προβάδισμα σε 4 πολιτείες

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την καταμέτρηση των ψήφων για τις προεδρικές εκλογές στις κρίσιμες πολιτείες, ο Τζο Μπάιντεν διεύρυνε το προβάδισμα στην Πενσιλβάνια, την Τζόρτζια και τη Νεβάδα, ενώ «κρατάει» και στην Αριζόνα.

Αυτή τη στιγμή, ο Μπάιντεν έχει 253 εκλέκτορες έναντι 213 του Τραμπ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του CNN.

Στην Πενσιλβάνια, σύμφωνα με το CNN, ο Μπάιντεν έχει προβάδισμα 28.833 ψήφων. Ο Τραμπ δεν μπορεί να επανεκλεγεί αν δεν κερδίσει την Πενσιλβάνια, ενώ αν ο Μπάιντεν πάρει τους 20 εκλέκτορες της πολιτείας, τότε τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την πορεία του προς τον Λευκό Οίκο.

Στη Νεβάδα και την Τζόρτζια το προβάδισμα του Μπάιντεν επίσης διευρύνθηκε. Στην πρώτη πολιτεία ο υποψήφιος των Δημοκρατικών έχει 22.657 ψήφους περισσότερες από τον Τραμπ με την καταμέτρηση στο 93%. Στην Τζόρτζια το προβάδισμά του είναι 4.289 ψήφοι, με την καταμέτρηση στο 99%, σύμφωνα με το Reuters.

Στην Αριζόνα, ο Τραμπ μείωσε τη διαφορά και τώρα ο Μπάιντεν προηγείται με 29.861 ψήφους, με την καταμέτρηση στο 97%. Δεν είναι όμως ξεκάθαρο αν υπάρχει περιθώριο για να ανατρέψει ο Τραμπ την κατάσταση, καθώς απομένουν να καταμετρηθούν 235.000 ψήφοι.

Ο Τραμπ δεν το βάζει κάτω

Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως δεν το βάζει κάτω και με αναρτήσεις στο Twitter επιμένει να αμφισβητεί την εγκυρότητα της καταμέτρησης των ψήφων.

«Είχα τόσο μεγάλο προβάδισμα σε όλες αυτές τις πολιτείες αργά το βράδυ των εκλογών, μόνο για εξαφανιστεί ως εκ θαύματος αυτό το προβάδισμα καθώς περνούσαν οι μέρες. Ίσως αυτό το προβάδισμα να επανέλθει καθώς οι νομικές διαδικασίες μας προχωρούν», έγραψε στον λογαριασμό του ο Αμερικανός πρόεδρος.

I had such a big lead in all of these states late into election night, only to see the leads miraculously disappear as the days went by. Perhaps these leads will return as our legal proceedings move forward!