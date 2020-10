Ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε χθες Δευτέρα από το στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed, όπου του προσφέρθηκαν φροντίδες μετά τη μόλυνσή του με κορωνοϊό, και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Φορώντας μάσκα, βάδισε από την κεντρική είσοδο ως τη λιμουζίνα που τον μετέφερε στο Marine One, το προεδρικό ελικόπτερο, για τη σύντομη πτήση της επιστροφής στο κτίριο της αμερικανικής προεδρίας, σφίγγοντας τη γροθιά και κατόπιν υψώνοντας τον αντίχειρα προς τις κάμερες προτού μπει στο αυτοκίνητο.

Όταν δημοσιογράφος φώναξε την ερώτηση πόσοι άνθρωποι έχουν μολυνθεί στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε «ευχαριστώ πάρα πολύ».

Στη συνέχεια βγήκε από το ελικόπτερο, συνεχίζοντας να φορά μάσκα, σε ένα σημείο του περιβόλου της προεδρίας με γρασίδι. Ανέβηκε μερικά σκαλιά, έβγαλε τη μάσκα, ύψωσε ξανά τον αντίχειρα και στάθηκε μπροστά στις κάμερες, με το πρόσωπο ακάλυπτο, για αρκετές στιγμές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού δήλωσε πως αισθάνεται «πολύ καλά», υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει «σύντομα» στην προεκλογική του εκστρατεία.

«Θα επιστρέψω στο πεδίο για την προεκλογική εκστρατεία μου σύντομα!!!», ανέφερε μέσω Twitter ο Τραμπ, συμπληρώνοντας στην ίδια ανάρτηση ότι «τα μέσα ενημέρωσης που διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις δεν μεταδίδουν παρά ψευδείς δημοσκοπήσεις».

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls.