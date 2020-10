Ώρες αφότου ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε πως ο ίδιος και η σύζυγός του Μελάνια έχουν προσβληθεί από κορωνοϊό, κορυφαίοι αξιωματούχοι στον Λευκό Οίκο επιμένουν να μη φορούν μάσκα.

Σύμφωνα με το Associated Press οι οδηγίες για τη χρήση μάσκας στον Λευκό Οίκο δεν έχουν αλλάξει. Ούτε φαίνεται πως θα αλλάξουν.

Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε την Παρασκευή ότι οι μάσκες δεν θα είναι - τουλάχιστον όχι ακόμα- υποχρεωτικές στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντάς τες «προσωπική επιλογή», παρά τις ενδείξεις ό,τι βοηθούν να σταματήσει η εξάπλωση.

Ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου Mark Meadows μίλησε σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, λίγες ώρες μετά τη θετική διάγνωση του προέδρου στον κορωνοϊό, παρά τη στενή επαφή του με τον Πρόεδρο αυτήν την εβδομάδα.

Υπερασπίστηκε δε, το γεγονός ότι δεν φορούσε μάσκα, λέγοντας ότι το έκανε καθώς είχε ήδη υποβληθεί σε τεστ και βγήκε αρνητικό.

Hours after President Trump said he and First Lady Melania Trump had tested positive for the coronavirus, some top White House officials were still appearing in public without masks pic.twitter.com/94bUDtSo3n

«Προφανώς έχω κάνει τεστ. Ας τηρήσουμε την κοινωνική απόσταση των 2 μέτρων. 'Εχουμε εφαρμόσει τα πρωτόκολλα» επέμεινε.

Μέχρι στιγμής η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, η σύμβουλος του Λευκού Οίκου Χόουπ Χικς, η Πρόεδρος της Ρεπουμπλικανικής Εθνικής Επιτροπής Ρόνα ΜακΝτάνιελ και ο γερουσιαστής Μάικ Λι, ανακοίνωσαν ότι έχουν βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό.

Το ίδιο και ο διευθυντής της εκστρατείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Μπιλ Στέπιεν, το τελευταίο πρόσωπο από τον κλειστό κύκλο του Προέδρου που έχει μολυνθεί με τον Covid-19.

Χωρίς μάσκα εντοπίστηκε σύμφωνα με το CNN και ο Δρ. Σκοτ Άτλας, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες έχει αναβαθμιστεί σε κορυφαίο σύμβουλο του Τραμπ για τον κορωνοϊό, παρά την έλλειψη εμπειρίας στην επιδημιολογία και ένα ιστορικό ανησυχητικών και ανακριβών δηλώσεων σχετικά με τον ιό, όπως επισημαίνει το CNN.

Χωρίς μάσκα και η υπεύθυνη τύπου Kayleigh McEnan, η οποία ισχυρίστηκε ότι έβγαλε τη μάσκα για να μιλήσει με τα τηλεοπτικά συνεργεία. Στη συνέχεια τη φόρεσε. Λίγο αργότερα, εθεάθη και ο οικονομικός σύμβουλος, Larry Kudlow, ο καθώς επιχειρούσε να φορέσει τη μάσκα του.

Παρά τις τελευταίες εξελίξεις δεν έχει αναθεωρηθεί η οδηγία για τη χρήση μάσκας στον Λευκό Οίκο. Παραμένει ακόμα προαιρετική, μετέδιδε ο Alex Ward, ρεπόρτερ σε θέματα εθνικής ασφάλειας.

White House official to me:

• “No new guidance from WH management” since news of Trump’s positive test

• Mask wearing at WH still optional

• Staff only gets tested if they have a mtg with POTUS or VP that day