Από το στρατιωτικό νοσοκομείο του Walter Reed, όπου νοσηλεύεται αφού διαγνώστηκε με κορωνοϊό ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσω Twitter.

«Πάω καλά, νομίζω! Σας ευχαριστώ όλους. ΑΓΑΠΗ!!!», ανέφερε ο πρόεδρος στην ανάρτησή του.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!