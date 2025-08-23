Washington Post για Ελλάδα: «Στροφή τύπου Τραμπ» στο μεταναστευτικό

Η Ελλάδα προχωρά σε μία από τις πιο ριζοσπαστικές μεταναστευτικές πολιτικές στην Ευρώπη, με έμπνευση, όπως παραδέχονται κυβερνητικά στελέχη, από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, σχολιάζει άρθρο της Washington Post.

Όπως αναφέρει το άρθρο, στην Αμυγδαλέζα, πίσω από φράχτη 3 μέτρων με συρματοπλέγματα, μετανάστες που διασώθηκαν στο Αιγαίο κρατούνται σε κλειστές δομές τύπου φυλακής. Οι συνθήκες χαρακτηρίζονται «απάνθρωπες» από δικηγόρους και οργανώσεις: κοντέινερ χωρίς πόρτες στις τουαλέτες, σπασμένα κλιματιστικά και 10 άτομα σε κάθε δωμάτιο.

Σύμφωνα με την Washington Post, η κυβέρνηση έχει αναστείλει το δικαίωμα στο άσυλο για τρεις μήνες, με δυνατότητα παράτασης. Όσοι αιτηθούν άσυλο στο μέλλον θα κρατούνται σε κλειστά κέντρα έως την απόφαση. Περισσότεροι από 50% των αιτήσεων απορρίπτονται, και οι απορριφθέντες θα αντιμετωπίζουν δίλημμα:

εθελοντική επιστροφή

ή ποινή φυλάκισης 2–5 ετών και πρόστιμο έως €10.000 για παράνομη είσοδο.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία», τονίζοντας ότι το δικαίωμα στο άσυλο είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Παράλληλα, κάτοικοι σε Κρήτη και άλλες περιοχές εμφανίζονται διχασμένοι: άλλοι βλέπουν απειλή για τουρισμό και ασφάλεια, ενώ άλλοι τονίζουν την ανάγκη ανθρωπιάς.

Όπως προστίθεται στο άρθρο της Washington Post, η νέα στρατηγική στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: «Stop στις ανεξέλεγκτες αφίξεις», με σκληρή εφαρμογή και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για παρόμοια μέτρα.