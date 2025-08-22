Δανία: Η κυβέρνηση καταργεί τους φόρους σε καφέ και σοκολάτα

Η Δανία ανακοίνωσε πως καταργεί τους φόρους στον καφέ και τη σοκολάτα.

Σε σημερινή της ανακοίνωση, η κυβέρνηση της Δανίας ανέφερε πως προχωρά σε αυτή την αλλαγή, με σκοπό να ανακουφίσει τα νοικοκυριά που έχουν επιβαρυνθεί από την αύξηση των τιμών των τροφίμων.

«Επιλέξαμε κάτι που έχει έναν άμεσο αντίκτυπο για τους Δανέζους, οι οποίοι μπορούν αμέσως να νιώσουν πως θα έχουν περισσότερα χρήματα στη διάθεσή τους», ανέφερε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Δανίας Τρολς Λουντ Πούλσεν.

Καταργώντας αυτούς τους φόρους, οι απώλειες για τα δημόσια οικονομικά της χώρας αναμένεται να ανέλθουν σε 2,4 δισεκατομμύρια κορώνες, δηλαδή 32.000.000 ευρώ.

Ο καφές πακέτο στη Δανία, αναμένεται να κοστίζει πέντε κορώνες λιγότερο (66 λεπτά του ευρώ) μετά την κατάργηση του σχετικού φόρου.

Παράλληλα, ο ειδικός φόρος στη σοκολάτα που θεωρείται ο παλαιότερος στη χώρα, εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα που περιέχουν κακάο, σε γλυκά, σε ζαχαρωμένα φρούτα και σε τσίχλες και ανέρχεται μεταξύ 3 και 3,5 ευρώ, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε ζάχαρη του τροφίμου.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της χώρας, τον Ιούλιο, η τιμή της σοκολάτας αυξήθηκε περισσότερο από 25,3% σε διάστημα ενός έτους, ενώ ο καφές κατέστη 35,5% ακριβότερος. Συνολικά, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 6,5% σε ετήσια κλίμακα.

