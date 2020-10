Η πρωτεύουσα Στεπανακέρτ του Ναγκόρνο Καραμπάχ βάλλεται από τις δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας.



Ωστόσο ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Άρτσρουν Χοβανισιάν, δεν διευκρίνισε τι είδους επίθεση ξεκίνησε από τα στρατεύματα του Αζερμπαϊτζάν ή τι όπλα χρησιμοποιήθηκαν.

Πρόσθεσε όμως ότι η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολίτες και ομάδες διάσωσης ενώ καταστράφηκαν και υποδομές στην πόλη. Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για αρκετές εκρήξεις στην πρωτεύουσα της αποσχισμένης δημοκρατίας.

«Χτύπησαν το Στεπανακέρτ», δήλωσε ο Άρτσρουν Χοβανισιάν ενώ ανάρτησε και σχετικό tweet με τις εξελίξεις στην περιοχή.

Civilian infrastractures have suffered multiple losses, there are wounded civilians in #Stepanakert. The Rescue Service has been impaired.