Στη Λευκωσία βρέθηκε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του με τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη βρέθηκαν επί τάπητος η αναβάθμιση των διμερών σχέσεων, οι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο εξαιτίας των κλιμακούμενων τουρκικών προκλήσεων και τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στις δηλώσεις του ο κ. Αναστασιάδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι η επίσκεψη του κ. Πομπέο στην Κύπρο «έρχεται σε καιρό κρίσιμων εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο λόγω των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας, και δεικνύει την πραγματική ανησυχία και το ειλικρινές ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή μας. Αυτές οι παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει να τερματιστούν άμεσα», είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς την Άγκυρα να απόσχει από προκλητικές ενέργειες.

Πρόσθεσε ότι εξέφρασε βαθιά εκτίμηση προς την Κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη σταθερή της στάση αναφορικά με την καταδίκη των παράνομων γεωτρήσεων της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου και για την πλήρη στήριξη της για την απρόσκοπτη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου για να εξερευνά και να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς της πόρους.

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράμμισε την πλήρη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη θέση των ΗΠΑ ότι οποιεσδήποτε διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να επιλυθούν μέσω διαλόγου και όχι υπό την τακτική κανονιοφόρων.

«Ενημέρωσα τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για την ετοιμότητα μας σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μας βόρεια και δυτικά της Κύπρου με την Τουρκία, είτε μέσω διμερών διαπραγματεύσεων είτε μέσω προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο», είπε ο Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι ενημέρωσε τον κ. Πομπέο για τις εξελίξεις επί του Κυπριακού και επανέλαβε την προσήλωση του στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί όπου είχαν μείνει στο Κραν Μοντανά.

«Όπως είναι κατανοητό, για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις στη βάση καλής θέλησης επιβάλλεται η Τουρκία να τερματίσει την επιθετικότητα και τις προκλητικές της ενέργειες, όχι μόνο στην ΑΟΖ μας αλλά και σε σχέση με τα Βαρώσια. Προς τον σκοπό αυτό, έκανα έκκληση προς τον Υπουργό Εξωτερικών να υιοθετήσει μια προληπτική στάση και να προβεί σε κάθε προσπάθεια να σταματήσει την Τουρκία από το να εφαρμόσει οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια ή σχέδια σε σχέση με την περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ», είπε ο πρόεδρος Αναστασιάδης.

Τέλος, ανέφερε ότι με τον κ. Πομπέο συζήτησαν θέματα που άπτονται των διμερών σχέσεων και της σημαντικής τους ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια στη βάση μιας θετικής ατζέντας που χαρακτηρίζεται από κοινή δέσμευση και στενή συνεργασία, μεταξύ άλλων, στους τομείς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της καταπολέμησης εμπορίας προσώπων και ναρκωτικών, και της αντιμετώπισης των κοινών προκλήσεων και προβλημάτων, ιδιαίτερα στην περιοχή.

Ως παραδείγματα της σχέσης αυτής, ο πρόεδρος Αναστασιάδης έφερε την απόφαση των ΗΠΑ για άρση του εμπάργκο μη φονικών όπλων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς επίσης και της υπογραφής, σήμερα, του Μνημονίου Συναντίληψης ανάμεσα στις δύο χώρες.

I expressed to @SecPompeo my deep appreciation to the #US Government for its firm stance on condemning Turkey’s illegal drillings within our EEZ, in full support to the unhindered exercise by #Cyprus of its sovereign rights to explore and exploit its natural resources.



