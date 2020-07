Οι εντατικές συζητήσεις συνεχίζονται στη Σύνοδο Κορυφής, αλλά μέχρι στιγμής παραμένουν οι διαφορές μεταξύ των ηγετών για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η Σύνοδος διεκόπη περίπου στις 7 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας και ακολούθησαν κατ'ιδίαν συναντήσεις, ενώ ακολούθησε το δείπνο των ηγετών. Πλέον, υπάρχουν πληροφορίες ότι ετοιμάζεται μια νέα συμβιβαστική πρόταση.

Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η μορφή της φόρμουλας που θα χρησιμοποιηθεί για την κατανομή των 310 δισεκατομμυρίων σε μορφή επιχορηγήσεων που περιλαμβάνει η πρόταση. Ο συμβιβασμός που έχει προτείνει ο Σαρλ Μισέλ είναι το 70% να δοθούν με βάση το σχέδιο της Κομισιόν, το οποίο λαμβάνει υπόψη το ποσοστό ανεργίας το διάστημα 2015-2019. Όσο για το 30% που υπολείπεται, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προτείνει να δοθεί το 2023, με βάση την ύφεση που θα έχει καταγράψει κάθε χώρα τα επόμενα δύο έτη. Όμως, αρκετοί αντιστέκονται σε αυτή τη φόρμουλα.

Σύμφωνα με ανεπίσημους υπολογισμούς αξιωματούχων, που επικαλείται το Politico, από αυτή την πρόταση θα επωφεληθούν περισσότεροι οι Τσεχία, Γαλλία, Φινλανδία, Ιταλία και Ολλανδία, αν και αυτές οι εκτιμήσεις έχουν υψηλή αβεβαιότητα, καθώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια τη μείωση του ΑΕΠ.

Πλέον, οι ηγέτες της ΕΕ παίρνουν «δυνάμεις» στο δείπνο, για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τσέχος πρωθυπουργός, Αντρέι Μπάμπις, είπε στους δημοσιογράφους πως οι απόψεις των ηγετών αποκλίνουν σε τέτοιο βαθμό, που αυτή τη στιγμή δεν πλησιάζουν καν σε συμφωνία. Αν και ο «κορμός» του προϋπολογισμού της ΕΕ είναι γνωστός, το μέγεθος του Ταμείου Ανάκαμψης δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, σημείωσε ο Τσέχος, σύμφωνα με το Politico.

Μετά την επανέναρξη των συζητήσεων, κάποιοι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για νέο συμβιβαστικό σχέδιο, που θα παρουσιαστεί απόψε ή αύριο το πρωί. «Όλοι περιμένουν την επόμενη πρόταση για συμβιβασμό, αλλά θα χρειαστεί χρόνος. Οι διμερείς συζητήσεις θα πάρουν χρόνο. Ίσως να έχουμε (την πρόταση) μετά τα μεσάνυχτα», ανέφερε ένας αξιωματούχος, σύμφωνα με το Politico. Άλλος αξιωματούχος ανέφερε ότι ένας λεπτομερής συμβιβασμός θα παρουσιαστεί στους ηγέτες «αργά απόψε» ή «νωρίς αύριο».

Πριν από το διάλειμμα, Ευρωπαίος διπλωμάτης είχε περιγράψει με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο το πώς κινούνται οι διαπραγματεύσεις. «Αυτή τη στιγμή προχωράμε όπως ένας παγετώνας», είπε. Κατά τη διάρκεια της διακοπής της Συνόδου Κορυφής, έγινε μπαράζ συναντήσεων μεταξύ ηγετών και Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, είχε συνάντηση αρχικά με την Άνγκελα Μέρκελ, τον Εμανουέλ Μακρόν και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

