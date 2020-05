Συνέχεια στην κόντρα με το Τwitter δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλώντας ακόμα και να κλείσει τα social media στη χώρα.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι νιώθουν πως οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αποσιωπούν εντελώς τις συντηρητικές φωνές τους. Θα εισαγάγουμε με αυστηρούς κανονισμούς, ή θα κλείσουμε τα social media, πολύ πριν επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Είδαμε τι επιχείρησαν να κάνουν και απέτυχαν το 2016. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια πιο εκλεπτυσμένη παραλλαγή να συμβεί ξανά. Όπως δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε επιστολικές ψήφους να εδραιωθούν στην χώρα μας. Θα επέτρεπε την απάτη, την πλαστογραφία και την κλοπή ψήφων. Όποιος έκλεβε περισσότερο θα κέρδιζε. Παρομοίως και τα Social Media. Ξεκαθαρίστε τις πρακτικές σας, ΤΩΡΑ!», έγραψε μεταξύ άλλων σε δύο διαδοχικά Tweet ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ δεν κρύβει τις τελευταίες ώρες την δυσαρέσκειά του για το Twitter, που προσέθεσε ειδική σήμανση κατά αναρτήσεων του Ντόναλντ Τραμπ για fake news.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....