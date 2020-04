Με χειροκροτήματα και δάκρυα χαράς παρακολουθούσαν γιατροί και νοσηλευτές το παιδικό κρεβάτι με τη μικρή Έριν να μεταφέρεται σε συμβατικό δωμάτιο του νοσοκομείου Alder Hey.

Το μόλις έξι μηνών μωρό, που γεννήθηκε με καρδιακή πάθηση, διαγνώστηκε θετικό στον κορωνοϊό και χρειάστηκε να περάσει 14 μέρες σε απομόνωση, σε ένα κρεβάτι με ιατρικά εξαρτήματα και εξοπλισμό ζωής, ασυνήθιστο για μωρά της ηλικίας του.

