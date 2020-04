Άλλα 100 μέλη του πληρώματος του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Theodore Roosevelt βρέθηκαν θετικά στον κορωνοϊό. Πλέον, 550 ναύτες του έχουν μολυνθεί από τον ιό, καθώς έπεσαν στο κενό οι προειδοποιήσεις του πλοιάρχου.

Το συγκεκριμένο αεροπλανοφόρο βρέθηκε στο επίκεντρο όταν ο πλοίαρχος Μπρετ Κροζίερ απηύθυνε δραματική έκκληση, μετά τον εντοπισμό των πρώτων κρουσμάτων. Ο ίδιος το πλήρωσε με την απομάκρυνσή του από το αεροπλανοφόρο, αλλά καταχειροκροτήθηκε από τους ναύτες του αποχωρώντας. Λίγα 24ωρα αργότερα παραιτήθηκε και ο υπηρεσιακός υπουργός Ναυτικού, έπειτα από διαρροή ηχητικού ντοκουμέντου, στο οποίο αποκαλούσε ηλίθιο τον πρώην διοικητή του USS Theodore Roosevelt.

Getting things right.#USNavy Sailors assigned to #USSTheodoreRoosevelt take preventative health measures and sterilize equipment in Guam. TR Sailors were moved to local hotels in an effort to implement an aggressive mitigation strategy to minimize the spread of #COVID19. pic.twitter.com/twxoSqCguB