Στην εντατική νοσηλεύεται ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έχει προσβληθεί από κορωνοϊό.

Ο Τζόνσον, μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας μετά την επιδείνωσή της υγείας του, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Downing Street.

«Από το βράδυ της Κυριακής, ο πρωθυπουργός ήταν υπό τη φροντίδα των γιατρών στο νοσοκομείο του St Thomas, στο Λονδίνο, αφού εισήχθη με επίμονα συμπτώματα κορωνοϊού.

Κατά τη διάρκεια του απογεύματος, η κατάσταση της υγείας του πρωθυπουργού επιδεινώθηκε και, με τη συμβουλή της ιατρικής του ομάδας, μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών Δομίνικ Ράαμπ, ο οποίος είναι ο πρώτος υπουργός, να τον αναπληρώσει, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Ο πρωθυπουργός λαμβάνει εξαιρετική φροντίδα και ευχαριστεί όλο το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή του».

Μια πηγή, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ανέφερε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει τις αισθήσεις του ενώ δύο δημοσιογραφικές πηγές, του τηλεοπτικού σταθμού ITV και της εφημερίδας The Times, είπαν ότι το απόγευμα ο Τζόνσον είχε δυσκολία στην αναπνοή και του χορηγήθηκε οξυγόνο.

Μηνύματα στήριξης από τον πολιτικό κόσμο

«Οι σκέψεις μου είναι δίπλα στον φίλο μου, τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον. Μείνε δυνατός και γίνε γρήγορα καλά Μπόρις» έγραψε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Προσευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωση του πρωθυπουργού», έγραψε στο Twitter o δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν, τονίζοντας ότι «δεν θα μπορούσε να βρίσκεται σε πιο ασφαλή χέρια» αφού το νοσοκομείο St.Thomas έχει «κάποιο από το καλύτερο ιατρικό προσωπικό στον κόσμο».

«Οι σκέψεις μου είναι με τον πρωθυπουργό και την οικογένειά του (...) Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», ήταν η πρώτη αντίδραση της υπουργού Εμπορίου Λις Τρας.

«Τρομερά θλιβερά νέα. Όλες οι σκέψεις της χώρας είναι με τον πρωθυπουργό και την οικογένειά του σ' αυτήν την απίστευτα δύσκολη περίοδο», είπε ο νέος ηγέτης των Εργατικών, ο Κιρ Στάρμερ.

Το ιστορικό της ασθένειας

Στις 27 Μαρτίου ο Μπόρις Τζόνσον, αφού είχε εμφανίσει ήπια συμπτώματα, υποβλήθηκε στο τεστ και βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό. Ακολούθησε τις οδηγίες των γιατρών και μπήκε σε καραντίνα.

«Τις τελευταίες 24 ώρες παρουσίασα ήπια συμπτώματα και διαγνώστηκα θετικός στον κορωνοϊό» έγραψε στο Twitter ο Τζόνσον.

«Τώρα έχω τεθεί σε αυτο-απομόνωση, αλλά θα συνεχίσω να ηγούμαι της κυβερνητικής απόκρισης (σ.σ. στην πανδημία) μέσω βιντεο-συνεδριάσεων, καθώς παλεύουμε με αυτόν τον ιό. Μαζί θα τον νικήσουμε» καταλήγει ο Βρετανός πρωθυπουργός που συνοδεύει το μήνυμά του με το χάσταγκ «Μείνετε Σπίτι, Σώζει Ζωές».

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus. I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus. Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

Ωστόσο χθες, τα συμπτώματα δεν υποχωρούσαν και συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας παρουσίαζε επί μέρες, όπως ο ίδιος ανέφερε σε μήνυμά του υψηλό πυρετό.

Ο Μπόρις Τζόνσον χθες εισήχθη στο νοσοκομείο, δέκα ημέρες αφότου διαγνώστηκε θετικός με κορωνοϊό, όπως ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του πρωθυπουργού, ο Τζόνσον «συνεχίζει να έχει επίμονα συμπτώματα του κορωνοϊού». Η ίδια έκανε λόγο για «προληπτικό μέτρο» που ελήφθη κατόπιν συμβουλής του γιατρού του.

Νωρίτερα σήμερα ο Μπόρις Τζόνσον έστειλε και το πρώτο μήνυμα από το νοσοκομείο.



«Χθες το βράδυ, ακολουθώντας τη συμβουλή του γιατρού μου, πήγα στο νοσοκομείο για κάποιες εξετάσεις ρουτίνας, καθώς έχω ακόμη συμπτώματα του κορωνοϊού. Είμαι ευδιάθετος και σε επαφή με την ομάδα μου, καθώς δουλεύουμε μαζί για να καταπολεμήσουμε τον ιό και να τους κρατήσουμε όλους ασφαλείς» έγραψε στο Τwitter ο Βρετανός πρωθυπουργός, ενώ ευχαρίστησε τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS).

«Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ σε όλο το εξαιρετικό προσωπικό του NHS που φροντίζει εμένα και άλλους αυτήν τη δύσκολη στιγμή. Είστε οι καλύτεροι της Βρετανίας. Μείνετε όλοι ασφαλείς και παρακαλώ να θυμάστε να μένετε σπίτι για να προστατεύετε το NHS και να σώσετε ζωές» έγραψε ακόμη στην ανάρτησή του.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.