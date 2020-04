Το πρώτο του μήνυμα από το νοσοκομείο έστειλε ο Μπόρις Τζόνσον, μέσω Twitter, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται, λόγω επίμονων συμπτωμάτων του κορωνοϊού.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής στο νοσοκομείο. Εκεί, χρειάστηκε να του χορηγηθεί οξυγόνο, κάτι που μετέδωσαν νωρίτερα βρετανικά ΜΜΕ και δεν το διέψευσε η Ντάουνινγκ Στριτ. Πάντως, η κυβέρνηση επιμένει ότι ο Τζόνσον παραμένει επικεφαλής, καθώς εργάζεται από το νοσοκομείο.

«Χθες το βράδυ, ακολουθώντας τη συμβουλή του γιατρού μου, πήγα στο νοσοκομείο για κάποιες εξετάσεις ρουτίνας, καθώς έχω ακόμη συμπτώματα του κορωνοϊού. Είμαι ευδιάθετος και σε επαφή με την ομάδα μου, καθώς δουλεύουμε μαζί για να καταπολεμήσουμε τον ιό και να τους κρατήσουμε όλους ασφαλείς», έγραψε στο Τwitter ο Βρετανός πρωθυπουργός, ενώ ευχαρίστησε τους εργαζόμενους στο εθνικό σύστημα υγείας (NHS)

«Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ σε όλο το εξαιρετικό προσωπικό του NHS που φροντίζει εμένα και άλλους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Είστε οι καλύτεροι της Βρετανίας. Μείνετε όλοι ασφαλείς και παρακαλώ να θυμάστε να μένετε σπίτι για να προστατεύετε το NHS και να σώσετε ζωές», έγραψε ακόμη στην ανάρτησή του.

