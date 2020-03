Θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Όπως έγινε γνωστό έχει ήπια συμπτώματα και τίθεται σε καραντίνα αλλά θα συνεχίσει να εκτελεί κανονικά τα καθήκοντά του. «Τις τελευταίες 24 ώρες παρουσίασα τα ήπια συμπτώματα και διαγνώστηκα θετικός στον κορωνοϊό», έγραψε στο Twitter ο Τζόνσον.

«Τώρα έχω τεθεί σε αυτό-απομόνωση αλλά θα συνεχίσω να ηγούμαι της κυβερνητικής απόκρισης (σ.σ στην πανδημία) μέσω βιντεο-συνεδριάσεων καθώς παλεύουμε αυτόν τον ιό. Μαζί θα τον νικήσουμε», καταλήγει ο Βρετανός πρωθυπουργός που συνοδεύει το μήνυμά του με το χάσταγκ «Μείνετε Σπίτι, Σώζει Ζωές».

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri