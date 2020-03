Ένα κοπάδι από κατσίκες Κασμίρ «εισέβαλε» σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στην Ουαλία, που έχει μετατραπεί σε πόλη-φάντασμα, εξαιτίας των περιορισμών για τον νέο κορωνοϊό.

Τα ζώα, που υπό φυσιολογικές συνθήκες περιφέρονται ελεύθερα σε ένα γειτονικό απόκρημνο ακρωτήριο που βλέπει στην Ιρλανδική Θάλασσα, αντ' αυτού βρέθηκαν στο Λάντουντνο, όπου περιπλανιούνται στους δρόμους της πόλης εδώ και 3 ημέρες, τρώγοντας χλόη και λουλούδια από τους κήπους των σπιτιών. Όπως και σε άλλες χώρες, που έχουν πληγεί από την κρίση του κορωνοϊού, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιβάλει αυστηρά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, μεταξύ αυτών το κλείσιμο σχολείων και καταστημάτων, και οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους.

Με τους δρόμους του Λάντουντνο αφύσικα ήσυχους, οι κατσίκες είναι ελεύθερες να κυκλοφορούν ανενόχλητες. Η δημοτική σύμβουλος Κάρολ Μάρουμπι είπε ότι οι κατσίκες δεν έρχονται συνήθως στην πόλη, εκτός κι αν επικρατεί κακοκαιρία, όμως, σε αυτήν την περίπτωση πιθανόν συνειδητοποίησαν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, καθώς κυκλοφορούν ελάχιστοι άνθρωποι.

With the streets of #Llandudno in North Wales deserted due to the #coronalockdownuk...



...the mountain goats have now taken over! 🐐🐐 pic.twitter.com/5fgfUWliJn