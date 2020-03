Με επίσημη ανακοίνωσή της η EBU ανακοίνωσε πριν από λίγο την επίσημη ακύρωση του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2020 λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού.

Σε ανακοίνωσή της, η διοργανώτρια επιτροπή της EBU αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Με μεγάλη λύπη πρέπει να ανακοινώσουμε την ακύρωση του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2020 στο Ρότερνταμ.

Τις τελευταίες εβδομάδες διερευνήσαμε πολλές εναλλακτικές επιλογές για να επιτρέψουμε στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision να προχωρήσει.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα που δημιουργείται από την εξάπλωση του κορωνοϊού σε όλη την Ευρώπη - και τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις των συμμετεχόντων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των ολλανδικών αρχών - σημαίνει ότι η EBU έχει λάβει τη δύσκολη απόφαση που ορίζει ότι είναι αδύνατο να συνεχιστεί η ζωντανή διοργάνωση, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Είμαστε πολύ υπερήφανοι που ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision ενώνει ακροατήρια κάθε χρόνο, αδιάκοπα, για τα τελευταία 64 χρόνια και εμείς, όπως και τα εκατομμύρια των οπαδών σε όλο τον κόσμο, είμαστε εξαιρετικά λυπημένοι που δεν μπορεί να διεξαχθεί ο διαγωνισμός τον Μάιο.

Η EBU, η NPO, η NOS, η AVROTROS και η πόλη του Ρότερνταμ θα συνεχίσουν τη συζήτηση σχετικά με τη φιλοξενία του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision το 2021.

Θα ζητούσαμε από τους ανθρώπους να δείξουν υπομονή, καθώς εργαζόμαστε εν μέσω των συνεπειών αυτής της άνευ προηγουμένου απόφασης και αναμένουμε υπομονετικά περαιτέρω νέα τις επόμενες μέρες και εβδομάδες.

Θα θέλαμε να αποτίσουμε φόρο τιμής σε όλη την ομάδα των διοργανωτών στην Ολλανδία και στα 41 μέλη που εργάστηκαν τόσο σκληρά για τον σχεδιασμό του φετινού διαγωνισμού.

Είμαστε όλοι συντετριμμένοι καθώς ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision δεν θα μπορέσει να διοργανωθεί τον Μάιο και γνωρίζουμε ότι ολόκληρη η οικογένεια της Eurovision, σε όλο τον κόσμο, θα συνεχίσει να παρέχει αγάπη και στήριξη ο ένας στον άλλο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.».

