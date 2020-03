Κινέζος υψηλόβαθμος αξιωματούχος ισχυρίζεται πως ο κορωνοϊός δεν ξεκίνησε από τη Γουχάν όπως πιστεύεται ευρέως, αλλά ενδεχομένως τον έφερε στην Κίνα ο αμερικανικός στρατός.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Zhao Lijian πόσταρε στους πάνω από 300.000 followers του στο Twitter ένα βίντεο με τον Ρόμπερτ Ρέντφιλντ, τον διευθυντή των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), κατά την κατάθεσή του σε επιτροπή του Κογκρέσου στις 11 Μαρτίου.

Εκεί ο Ρέντφιλντ αναφέρει πως κάποιοι θάνατοι γρίπης στις ΗΠΑ αργότερα αναγνωρίστηκαν ως κρούσματα του Covid-19, της ασθένειας που προκαλεί το στέλεχος του κορωνοϊού.

Ο Ρέντφιλντ δεν ανάφερε πότε πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι, ωστόσο ο Zhao επικαλέστηκε τις δηλώσεις του ως «απόδειξη» μίας ολοένα και διογκούμενης θεωρίας συνωμοσίας πως ο κορωνοϊός δεν ξεκίνησε από την επαρχία Χουμπέι της κεντρικής Κίνας.

«Ο CDC πιάστηκε στα πράσα. Πότε εμφανίστηκε ο ασθενής μηδέν στις ΗΠΑ; Πόσοι άνθρωποι έχουν μολυνθεί; Πώς λέγονται τα νοσοκομεία; Ίσως είναι ο αμερικανικός στρατός που έφερε την επιδημία στη Γουχάν. Διαφάνεια! Δημοποιήστε τα στοιχεία σας. Οι ΗΠΑ μάς οφείλουν μια εξήγηση» γράφει στο ποστ του ο αξιωματούχος του κινεζικού ΥΠΕΞ.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3