Άδειασαν τα ράφια των σούπερ μάρκετ της Αυστραλίας, λόγω του πανικού που έχει προκαλέσει ο κοροναϊός.

Χαρτιά τουαλέτας, αντισηπτικά χεριών και μάσκες προσώπου είναι, μεταξύ άλλων, τα αντικείμενα που έχουν εξαφανιστεί και έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση.

Australia 2020: panic buying at the supermarket. Shelves of toilet paper, tinned foods, basic medications and soap cleared out. One customer carrying 4 large packs of Dettol soap cradled in arms like a precious commodity. pic.twitter.com/RTfF5zWRhS — Adam Spence (@AdamSpenceAU) March 2, 2020

This is Cherrybrook today. And don’t hope to eat rice because it’s out of stock too #toiletpaper #Rice pic.twitter.com/GGtSz6j1tf — Michela Pezzi (@PezziMichela) March 3, 2020

Υπό το φόβο εξάντλησης βασικών προϊόντων της καθημερινότητας, πολλοί Αυστραλοί σπεύδουν στα σούπερ μάρκετ ψωνίζοντας μαζικά ζυμαρικά, ρύζι, φασόλια και ρολά τουαλέτας.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από εικόνες καταστημάτων με εντελώς άδεια ράφια και σκηνές πανικού στους διαδρόμους και τα ταμεία.

Ωστόσο οι Αρχές καθησυχάζουν τον κόσμο, επιμένοντας πως δεν υπάρχει λόγος πανικού ενώ τα σούπερ μάρκετ εφοδιάζονται ασταμάτητα ώστε να μην υπάρξουν ελλείψεις.

«Είναι τρομακτικό» τόνισε μία γυναίκα περιγράφοντας πως «είναι τόσοι οι άνθρωποι που αρπάζουν από παντού πράγματα».

Πάνω από 30 κρουσματα Covid-19 έχουν επιβεβαιωθεί στην Αυστραλία. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρέχουν υπερπληροφόρηση για το ζήτημα και χιλιάδες πολίτες, υπό το φόβο ενδεχόμενης καραντίνας, στοκάρουν τα ράφια τους.

Με πληροφορίες από BBC/Guardian/7news