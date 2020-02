Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που σκότωσε τουλάχιστον 20 ανθρώπους και διέφυγε από εμπορικό κέντρο στην περιοχή Νακόν Ρατσασίμα, έχουν εξαπολύσει οι αρχές της Ταϊλάνδης.

Ο 34χρονος υπαξιωματικός Τζακραπάντ Τόμα σκότωσε τουλάχιστον 20 ανθρώπους σε διάφορα σημεία της Κοράτ, πριν ταμπουρωθεί με 16 ομήρους, το μεσημέρι του Σαββάτου, στον 4ο όροφο του πολυκαταστήματος Terminal 21. Τελικά, μετά από πολύωρη πολιορκία, κατάφερε, όπως φαίνεται, να διαφύγει από το εμπορικό κέντρο μετά από ανταλλαγή πυρών με τις ειδικές δυνάμεις, στο πολυώροφο γκαράζ του συγκροτήματος.

Δύο επιπλέον νεκροί μεταφέρθηκαν έξω από το εμπορικό κέντρο Terminal 21 στην Ταϊλάνδη, όπου είναι σε εξέλιξη μια κατάσταση ομηρείας, αφού προηγουμένως ακούστηκαν σφοδρά πυρά.«Τους είδα να μεταφέρουν έξω δύο θύματα», είπε ο φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Reuters Ατίτ Περαβονμέτα, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο σημείο.

Η αστυνομία δεν έχει προβεί σε καμία ανακοίνωση και τα στοιχεία των θυμάτων παραμένουν αδιευκρίνιστα. Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν έξω από το εμπορικό κέντρο, τα πυρά ακούστηκαν από το υπόγειο του κτιρίου.

Νωρίτερα το βράδυ του Σαββάτου, ο αγγλόφωνος ιστότοπος της εφημερίδας Khaosot μετέδωσε ότι οι ειδικές δυνάμεις ερεύνησαν και τους τέσσερις ορόφους του κεντρικού κτιρίου του εμπορικού κέντρου Terminal 21 και δεν βρήκαν ούτε τον ένοπλο που σκότωσε 20 ανθρώπους νωρίτερα σήμερα, ούτε τους ομήρους που κρατούσε. Το συγκρότημα του εμπορικού κέντρου αποτελείται από πολλά κτίρια, μεταξύ των οποίων και ένα πολυώροφο γκαράζ.

