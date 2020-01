Οργισμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν το βράδυ της Παρασκευής σε θέατρο στο Παρίσι όπου βρισκόταν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και παρακολουθούσε παράσταση.

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, η θεατρική παράσταση διεκόπη, καθώς για λόγους ασφαλείας οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας απομάκρυναν τον Γάλλο Πρόεδρο από το σημείο.

The 22 year old journalist who filmed #Macron at the theater has been arrested



He tweeted "I'm at the Bouffes du Nord theater 3 rows behind the President. Activists are around the corner and are calling on people to come back here. Something is brewing"



The building was stormed pic.twitter.com/usT2D9Vnu5