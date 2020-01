Αναβλήθηκε η κηδεία του Κασέμ Σουλεϊμανί μετά το ποδοπάτημα που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 32 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 200 άλλων.

«Δυστυχώς, εξαιτίας ποδοπατήματος, πολλοί συμπατριώτες μας σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νεκρώσιμης πομπής» τόνισε ο επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Τα ιρανικά μέσα κάνουν λόγο για «τεράστιο πλήθος», αναφέροντας πως ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά.

Χιλιάδες άνθρωποι συνέρευσαν μαζικά στην γενέτειρα του Κασέμ Σουλεϊμανί, Κερμάν όπου και επρόκειτο να ταφεί ο πρώην διοικητής της Δύναμης Αλ Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης. Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα, το ποδοπάτημα σημειώθηκε ενώ το όχημα που μετέφερε το φέρετρο του Σουλεϊμανί, περιφερόταν αργά στους δρόμους της πόλης εν μέσω ακραίου συνωστισμού.

Horrific scenes from Kerman, #Iran, as at least 35 people announced dead so far after a stampede during the funeral of Soleimani. pic.twitter.com/K5C8lsvjEO