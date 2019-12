Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωλογικού Παρατηρητηρίου των ΗΠΑ.

Η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 56 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Νταβάο και εστιακό βάθος 53 χιλιόμετρα.

Από το κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό ανακοινώθηκε πως δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι από τον σεισμό αυτό.



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, όμως το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (Phivolcs) ανακοίνωσε πως αναμένονται ζημιές και μετασεισμοί.

Δύο ισχυροί μετασεισμοί μεγέθους 5 και 5,7 βαθμών με επίκεντρο βόρεια της πόλης Χενεράλ Σάντος καταγράφηκαν μετά τον κύριο σεισμό.

Ο ραδιοσταθμός DZMM μετέδωσε πως η ηλεκτροδότηση διακόπηκε στην πόλη Χενεράλ Σάντος, όπου εκκενώθηκε τοπικό νοσοκομείο.

Felt #earthquake (#lindol) M5.0 strikes 46 km SW of #Davao (#Philippines) 28 min ago. Please report to: https://t.co/cQWCrD95Kd pic.twitter.com/gzxFvWDtTi