Οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν: Οι Κούρδοι επισήμως ανακοίνωσαν την επίτευξη συμφωνίας με την Δαμασκό για την ανάπτυξη του συριακού στρατού κατά μήκος της τουρκοσυριακής μεθορίου σήμερα.

H στήριξη του Μπασάρ αλ Άσαντ στους Κούρδους αναμένεται να αλλάξει δραματικά το σκηνικό και να φέρει νέες εξελίξεις, ενώ σήμερα είναι πέμπτη ημέρα της τουρκικής επίθεσης κατά των κουρδικών δυνάμεων στην βορειοανατολική Συρία.

Σε άρθρο του Foreign Policy, o στρατηγός των Κούρδων, Μαζλούμ Κομπανί Αμπντί φέρεται να δηλώνει: «Γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να κάνουμε οδυνηρούς συμβιβασμούς με τη Μόσχα και τον Άσαντ εάν επιλέξουμε συνεργασία μαζί τους. Αλλά αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ συμβιβασμών και γενοκτονίας του λαού μας, σίγουρα θα επιλέξουμε τη ζωή για τους ανθρώπους μας».

Σε άλλο σημείο του άρθρου αναφέρει: «Πιστεύουμε στη δημοκρατία ως βασική ιδέα, αλλά υπό το πρίσμα της εισβολής της Τουρκίας και της υπαρκτής απειλής που θέτει η επίθεσή της για τον λαό μας, ίσως χρειαστεί να επανεξετάσουμε τις συμμαχίες μας. Οι Ρώσοι και το καθεστώς της Συρίας έχουν κάνει προτάσεις που θα μπορούσαν να σώσουν τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν υπό την προστασία μας. Δεν εμπιστευόμαστε τις υποσχέσεις τους. Για να είμαι ειλικρινής, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ποιον να εμπιστευτούμε».

