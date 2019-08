Η Γκρέτα Τούνμπεργκ γνωστοποίησε σήμερα μέσω του Twitter πως το μηδενικών εκπομπών άνθρακα ιστιοφόρο, με το οποίο διασχίζει τον Ατλαντικό, αναμένεται να φθάσει αύριο, Τρίτη, στη Νέα Υόρκη.

Το ιστιοφόρο Malizia II, με σκίπερ τον Πιέρ Κασιράγκι, γιο της πριγκίπισσας Καρολίνας του Μονακό, και τον Γερμανό Μπόρις Χέρμαν, απέπλευσε στις 14 Αυγούστου από το λιμάνι του Πλίμουθ (νότια Αγγλία) για έναν διάπλου δύο εβδομάδων που θα επιτρέψει στην έφηβη να συμμετάσχει στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ, που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Σήμερα το σκάφος πλησιάζει τις αμερικανικές ακτές με ισχυρό ούριο άνεμο. «Ισχυροί άνεμοι μας σπρώχνουν προς δυσμάς. Προβλέπουμε να φθάσουμε στη μαρίνα του Νορθ Κόουβ, στο Μανχάταν, Νέα Υόρκη, το απόγευμα ή το βράδυ της Τρίτης», έγραψε στο Twitter η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Strong winds are pushing us west. We expect to arrive at North Cove Marina in Manhattan, New York sometime Tuesday afternoon or evening. pic.twitter.com/kQ4zBXPrhJ