Σε ένα νέο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Twitter η Άνγκελα Μέρκελ φαίνεται να τρέμει ξανά. Πρόκειται για το τρίτο ανάλογο επεισόδιο που καταγράφεται σε διάστημα μικρότερο από έναν μήνα.

Στο νέο βίντεο η Γερμανίδα καγκελάριος φαίνεται να τρέμει κατά την υποδοχή στο Βερολίνο του πρωθυπουργού της Φινλανδίας, Άντι Ρίνε. H είδηση κάνει το γύρο του κόσμου καθώς η ανησυχία αυξάνεται και η καγκελαρία δεν έχει δώσεις πειστικές απαντήσεις για την υγεία της.

#Angela #Merkel just can't stop shaking, she was seen shaking for 3rd time while receiving Finnish Prime Minister #Antti Rinne in Berlin. Maybe she should include a bottle of water in her diplomatic protocol next time. pic.twitter.com/NvO8g5ESXD